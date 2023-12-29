Кроме того, инфраструктура компании из США могла использоваться для более точного определения месторасположения.

История с китайским воздушным шаром, который, по мнению американских военных, собирал разведданные в пользу Пекина, продолжает обрастать новыми подробностями — по информации западного издания NBC News, ссылающегося на данные, полученные от ряда американских чиновников, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться неизвестными, воздушный зонд-шпион использовал в своих целях сеть американской компании, занимающейся предоставлением доступа к сети Интернет.

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Источник фото: РИА Новости, кадр из соцсетей

Согласно представленной информации, китайский воздушный шар-разведчик подключался к сети одного из интернет-провайдеров США, что позволило ему быстро передавать полученные данные спецслужбам Китая и более эффективно пользоваться системой навигации.

О какой конкретно компании идёт речь, источник не сообщает, ссылаясь на конфиденциальность информации, но представитель данного провайдера в беседе с журналистами причастность к этим действиям отрицает.

Китайская сторона и вовсе заявила, что пролетавший над территорией США воздушный шар не нёс какой-либо опасности и не являлся угрозой для национальной безопасности Штатов, являясь обычным метеозондом, случайно занесённым потоками ветров с запада.

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Ранее зимой текущего года американским военным всё-таки удалось сбить шар, который двигался в воздушном пространстве США сравнительно продолжительное время — по словам высокопоставленных военных чинов Штатов, секретные объекты, которые могли бы представлять интерес для китайской разведки, остались «в тени», так как были предприняты соответствующие меры по их маскировке.