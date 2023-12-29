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Глава Ростеха: российский танк Т-14 Армата на голову выше Меркавы, а в будущем станет ещё мощнее
Отечественные специалисты продолжают улучшать боевую машину.

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Российский перспективный танк нового поколения Т-14 «Армата» обладает выдающимися характеристиками, в том числе высоким огневым потенциалом и боевой мощью, и значительно превосходит зарубежные разработки, рассказал в разговоре с журналистами издания «РИА Новости» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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Источник фото: ТАСС

К преимуществам новейшего отечественного танка Т-14 гендиректор «Ростеха» причислил наличие отдельной бронекапсулы, позволяющей сохранить жизнь экипажу при попадании боеприпаса противника, а также электронных систем управления, относящихся к следующему поколению.

При этом Сергей Чемезов отметил, что работы над «Арматой» продолжаются, несмотря на то, что боевая машина представляет собой готовое изделие, поэтому в будущем танк станет ещё более грозным и мощным противником для техники неприятеля.

Также глава «Ростеха» отметил, что российский Т-14 ощутимо опережает западные аналоги, в частности разрекламированную модель израильского танка «Меркава», которая, как показали недавние боестолкновения, весьма уязвима и обладает бронезащитой уровня тяжёлой БМП.

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По мнению ряда военных экспертов, которое приводит издание «Военное обозрение», российский перспективный танк Т-14 «Армата», будет оснащён пушкой калибра 152 мм, которая придёт на смену 125-мм гладкоствольному орудию и сможет значительно усилить его мощь при ведении стрельбы по противнику.

#армата #т-14
Источник: ria.ru
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