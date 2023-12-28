Объекты поражаются при помощи мощного электромагнитного импульса.

Американские специалисты компании Raytheon работают над перспективным видом вооружения, позволяющим эффективно бороться с беспилотными летательными аппаратами и иными угрозами с воздуха, и намереваются построить пару мощных систем в Тусоне, расположенном в штате Аризона, говорится в публикации издания Arizona Daily Star.

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Источник фото: Arizona Daily Star, Raytheon

Принцип действия данного вида вооружения, внедряемого в войска в рамках программы DEFEND, основывается на воздействии мощных электромагнитных импульсов направленного действия на различные воздушные цели.

Отмечается, что микроволновые системы, разработанные специалистами из Raytheon, отличаются высокой степенью мобильности, устойчивостью к внешним механическим воздействиям и возможностью их транспортировки в необходимые районы, требующие защиты от поражения с воздуха.

Компания Raytheon заключила контракт с оборонным ведомством США и в течение трёх лет обязуется осуществить поставку прототипов микроволновых систем в подразделения ВВС и ВМС, а также обеспечить их испытания. Общая сумма контракта по программе DEFEND составляет более $31 млн, а сроки внедрения намечены на 2024 и 2026 финансовые годы.

По словам представителя Raytheon, данные некинетические системы могут молниеносно реагировать на возникающие угрозы, поражая цели со скоростью света, и позволяют противостоять более скоростным и маневренным целям.

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Источник отмечает, что в течение четырёх лет в ряде американских подразделений, базирующихся за рубежом, было развёрнуто несколько мощных лазерных систем Raytheon, способных эффективно уничтожать БПЛА, снаряды, ракеты и другие цели.