Двадцать из них уже находятся на околоземной орбите.

Российские частные космические компании продолжают своё активное развитие, разрабатывая и запуская свои новые аппараты — одним из таких предприятий является и «Спутникс», входящий в группу Sitronics Group, об успехах которого рассказала пресс-служба компании, говорится в публикации издания «ТАСС».

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Источник фото: Спутникс

Согласно представленному заявлению, текущий год для компании «Спутникс» оказался весьма плодотворен — предприятие наладило серийный выпуск спутников, предназначенных для выполнения различных задач, и в текущем году произвела более 120 космических аппаратов, два десятка из которых уже выведены на орбиту и успешно функционируют, а остальные ждут своего запуска в следующем году.

Среди стартовавших с Земли спутников в текущем году особо отмечаются аппараты «Зоркий-2М», в чьи задачи входит дистанционное зондирование поверхности нашей планеты, а также спутниковая группировка, используемая для определения местоположения судов, находящихся в море.

Представитель Sitronics Group рассказал, что «Спутникс» выпускает космические аппараты, рассчитанные на применение в различных сферах и используемые для наблюдения за передвижением морских судов и состоянием экологической обстановки ряда территорий, а также отметил ведущее место компании в космической отрасли.

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По информации источника, специалисты компании «Спутникс» достигли успехов в работе над космическими аппаратами, являющимися частью многоспутниковой группировки, и, помимо вышеперечисленного, позволяющими проводить наблюдение за объектами на Земле при помощи радаров, невзирая на погодные условия.