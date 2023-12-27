Юристы сервиса утверждают, что выплаты работникам не положены.

Самый богатый человек в мире, предприниматель Илон Маск, отказывается от выплаты крупной бонусной суммы сотрудникам социальной сети X, известной также как Twitter, которую он приобрёл в 2022 году — об этом говорится в исковом заявлении сотрудников сервиса микроблогов, поданном в судебную инстанцию одного из штатов США, сообщается в материале издания New York Post.

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Источник фото: India Times, Reuters

По словам Марка Шобингера, занимавшего высокий пост в социальной сети X, представители компании, желая удержать сотрудников на своих местах после покупки Илоном Маском данного сервиса микроблогов осенью 2022 года, обязались выплатить высокие бонусы тем работникам, которые не уволятся, но сделано это было в устной форме без составления соответствующих письменных обязательств.

Именно отсутствие документального подтверждения обещанных бонусов, по мнению юристов Twitter, и снимает все обязательства с социальной сети и лично Илона Маска как её владельца перед своими сотрудниками, но суд с этим не согласен, считая, что требования Шобингера и ещё 2000 работников компании, требующих выплатить им более $5 млн, правомерны согласно законодательству штата Калифорния.

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Источник отмечает, что после покупки Илоном Маском социальной сети Twitter целый ряд рекламодателей ушёл с платформы, что заставило её нового владельца пойти на вынужденные меры, весьма урезав расходы и уволив более трёх четвертей персонала данного сервиса.