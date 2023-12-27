Запуск миссии запланирован на 2028 год.

Учтя ошибки миссии автоматической межпланетной станции «Луна-25», специалисты Российской академии наук выступили с предложением о создании основного и дублирующего аппаратов запланированного запуска «Луна-27», о чём в разговоре с «Россия 24» рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, говорится в материале издания «ТАСС».

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Источник фото: Новости Космонавтики

Как сообщил глава «Роскосмоса», представители Российской академии наук предлагают создать два спутника, а именно «Луна-27а» и «Луна-27б», что повысит надёжность и взаимозаменяемость, а также гарантирует практически стопроцентное выполнение миссии, запуск которой предполагается осуществить в 2028 году.

Также гендиректор госкорпорации отметил, что в настоящий момент ведутся работы над российской орбитальной станцией «Луна-26», которая отправится к естественному спутнику Земли в 2027 году и сможет найти удобные для посадки аппаратов «Луна-27» районы лунной поверхности.

Вспомнил Юрий Борисов и о неуспехе с миссией «Луна-25», отметив, что её неудачное выполнение весьма расстроило российских специалистов, а также добавив, что зацикливаться на этом не стоит, а следует двигаться дальше, учитывая допущенные ошибки.

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АМС «Луна-25», разработанная специалистами НПО имени С. А. Лавочкина и нацеленная на изучение поверхности Луны и окололунного пространства, стартовала в конце лета текущего года и через несколько дней успешно вышла на орбиту естественного спутника Земли, проведя несколько научно-исследовательских наблюдений, но при попытке посадки потерпела неудачу в связи со сбоем бортового блока акселерометров.