Немецкие специалисты выделили ключевые особенности российского самолёта.

Истребитель-перехватчик МиГ-31, принятый на вооружение ещё в 1981 году и относящийся к четвёртому поколению, до сих пор эффективно выполняет свои задачи, удивляя не только отечественных, но и западных военных обозревателей — совсем недавно возможности российского самолёта оценили в издании Flug Revue, пишет «Военное обозрение».

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Источник фото: РИА Новости

Немецкие эксперты отметили целый ряд характеристик МиГ-31, позволяющих ему до сих пор конкурировать с современными самолётами его класса — к преимуществам российского перехватчика специалисты причислили его высочайшую скорость, в том числе при наборе высоты, максимальный предел высоты полёта и наличие эффективных средств обнаружения и поражения противника с дальних дистанций при помощи дальнобойных ракет.

По словам военных обозревателей издания, благодаря своей удачной конструкции, в том числе долговечному корпусу из высокопрочных материалов и другим агрегатам, МиГ-31 отличается длительным сроком эксплуатации, который может быть продлён как минимум до 2060 года — замене подлежат лишь незначительные детали.

Российский перехватчик МиГ-31 оснащается парой турбореактивных двигателей, позволяющих ему разгоняться до 3000 км/ч, что делает его наиболее скоростным серийным истребителем современности, и набирать высоту в 24 километра всего за две минуты. На вооружении самолёта имеются, в том числе, гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

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На так давно ВВС Российской Федерации получили очередную партию модернизированных самолётов МиГ-31. На смену хорошо зарекомендовавшим себя истребителям-перехватчикам готовится МиГ-41, относящийся к шестому поколению и разрабатываемый в рамках программы ПАК-ДП, но, как считают немецкие обозреватели, сроки его появления в войсках достаточно туманны.