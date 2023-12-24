Кроме того, иранские вертолёты снабдили новыми комплексами защиты и противодействия.

Иран продолжает наращивать свой военный потенциал, расширяя номенклатуру вооружения и вводя в строй свои новые разработки — как заявил глава Военно-морских сил Исламской Республики Иран Шахрам Ирани, слова которого приводит издание ISNA, арсенал государства пополнился новыми крылатыми ракетами, вертолётными комплексами и иными видами вооружения.

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Источник фото: ISNA

По словам иранского контр-адмирала, ставшие на боевое дежурство крылатые ракеты «Талайе» морского базирования обладают искусственным интеллектом, позволяющим им самостоятельно выбирать новые цели, используя головную систему, и поражать их на расстоянии свыше 1000 километров, а также менять траекторию своего полёта, чтобы запутать противника и усложнить возможности перехвата.

Ещё одной новой разработкой, появившейся в распоряжении ВМС Ирана, стала морская крылатая ракета «Насир», которая также обладает интеллектуальным блоком управления, благодаря чему может эффективно уничтожать цели на расстоянии до 100 километров. Она устанавливается на различных пусковых установках, в том числе на кораблях, один из которых был продемонстрирован в рамках презентации новых видов вооружения.

Кроме того, армия Ирана получила новые вертолётные комплексы, в состав которых входят системы радиоэлектронной борьбы, разведки и защиты от поражения различными типами ракет — по словам высокопоставленного представителя военного ведомства Ирана, данная разработка позволит своевременно обнаруживать цели и принимать решения об их уничтожении. Также ВМС Исламской Республики Иран будут пополнены буксирами двух типов.

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Иранский контр-адмирал высоко оценил военные разработки учёных Ирана, отметив весомый вклад молодых специалистов, и подчеркнул тот факт, что данное вооружение является полностью продуктом иранского военно-промышленного комплекса.