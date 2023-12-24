Работодатели назвали наиболее востребованных специалистов в 2024 году.

Рынок труда подвержен постоянным изменениям в связи с рядом внешних и внутренних факторов, поэтому профессии, которые были востребованы в прошлом году, могут быть не популярны в текущем, что, конечно же, волнует претендентов на ту или иную должность — работники каких специальностей будут нужны работодателям в 2024 году рассказали журналисты «Мосленты», основываясь на данных опроса представителей ряда компаний, проведенного сервисом «Работа.ру».

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Источник фото: НСН

Согласно результатам опроса, в следующем году в России будут весьма востребованы рабочие специальности — об этом говорит половина респондентов. Популярность профессии менеджера по продажам в 2024 году предрекают 32 % опрошенных, 22 % считают, что инженеры также будут интересовать работодателей, а 20 % склоняются к выбору в пользу специалистов IT-сферы.

Представители сферы услуг традиционно будут пользоваться спросом — 15 % респондентов отмечает, что в следующем году всё так же будут требоваться курьеры, официанты, продавцы и так далее. Кроме того, в 2024 году бизнес будет нуждаться в работниках рекламной сферы, в том числе PR-менеджерах и маркетологах, о чём заявили 9 % работодателей, 7 % считают, что им понадобятся логисты, 6 % — бухгалтера, а 5 % — юристы.

Наконец, 10 % опрошенных, которые выбрали графу «Другое», отмечают, что в стране будут востребованы преподаватели, дизайнеры и врачи.

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Чуть ранее стало известно о наиболее высоких зарплатах, на которые может рассчитывать российский специалист в IT-сфере в 2023 году.