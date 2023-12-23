Для комплекса применяются ракеты Р-73Э «Вымпел»

Индия продолжает наращивать свой военный потенциал, используя при этом российские наработки — об этом сообщает издание «Военное обозрение» со ссылкой на материал Times of India.

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Источник фото: ANNA-News

По информации источника, ВВС Индии провели успешные испытания своей новой разработки — зенитно-ракетного комплекса SAMAR. В ходе учений AstraShakti-2023 ЗРК индийской разработки доказал свою эффективность, поразив воздушные цели, двигающиеся со скоростью 680-850 метров в секунду.

Примечателен тот факт, что в данной системе применяются российские ракеты Р-73Э «Вымпел», оснащённые инфракрасной головкой самонаведения, паспортный срок службы которых подошёл к концу, но индийские конструкторы сумели провести модернизацию, продлив период их дальнейшей эксплуатации.

Несмотря на то, что данные ракеты относятся к классу «воздух-воздух», в случае с ЗРК SAMAR их используют в составе установок наземного базирования для поражения воздушных целей на малых высотах и расстоянии до 12 км. Режим ведения огня включает в себя как одиночное уничтожение воздушных объектов, так и залповое.

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Ранее стало известно, что в скором времени ВВС Индии пополнится как минимум пятью такими комплексами, но их общее количество, которое планируется произвести, не указывается.