Противоборство между Пекином и Вашингтоном набирает обороты.

Деловые взаимоотношения между Китаем и Западом, в частности США, за последнее время заметно ухудшились на фоне политического и экономического противостояния — Пекин ввёл очередные ограничения, касающиеся редкоземельных металлов, для недружественных стран, пишут журналисты издания Reuters.

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Источник фото: Известия, Reuters

Сообщается, что 21 декабря Китай усилил заградительные меры в отношении Запада, ограничив экспорт технологий, связанных с изготовлением редкоземельных магнитов. Ранее Пекин уже применял подобную практику в отношении способов добычи и переработки критически важных для выпуска ряда продуктов ископаемых материалов.

Редкоземельные металлы широко используются в целом ряде отраслей, в том числе автомобильной, энергетической, а также в производстве чипов и электроники, поэтому ограничительные меры со стороны Китая могут серьёзно ударить по американским и европейским компаниям.

Пекин обладает рядом технологий для добычи и переработки редкоземельных металлов, в то время как западные компании лишь пытаются освоить подобные методы, весьма уступая Китаю по объёмам производства, но стараются сократить разрыв.

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Противостояние между Пекином и Вашингтоном длится уже не один год и приобрело характер торгово-индустриальной «войны» — начиная с прошлого года США ввели целый ряд ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Китай, а ответом на данные действия стали ограничения экспорта некоторых редкоземельных металлов и технологий их переработки.