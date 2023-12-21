В настоящий момент отечественные специалисты модернизируют уже имеющиеся версии данного дрона.

Растущая важность беспилотных летательных аппаратов в условиях современного боя становится движущей силой в вопросах увеличения объёмов их поставок в российскую армию — группа компаний «Калашников» за текущий год нарастила производство ударных дронов-камикадзе «КУБ», говорится в материале издания «Военное обозрение», ссылающемся на пресс-службу «Ростеха».

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Источник фото: RT, Калашников Медиа

Как сообщает источник, объёмы производства беспилотников «КУБ» в 2023 году были увеличены вдвое для удовлетворения нужд армии РФ, так как данный вид вооружений в настоящий момент является весьма востребованным и широко применяется в ходе боевых действий.

При этом российские специалисты не останавливаются на достигнутом и глубоко модернизируют уже имеющиеся на вооружении версии БПЛА, работая в тесном сотрудничестве с военным ведомством и военнослужащими, непосредственно использующими дроны.

Несмотря на меньшую известность по сравнению с «Ланцетом», дрон-камикадзе «КУБ» также занимает важное место в линейке ударных беспилотников. Базовая версия данного БПЛА может двигаться со скоростью 80-130 км/ч в течение около получаса, неся на борту боезаряд массой около трёх килограмм. Поражение целей данный дрон производит при помощи наведения по координатам или с использованием оптико-электронных систем.

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Модернизированные же версии БПЛА «КУБ», как сообщает источник, имеют ещё более впечатляющие технические характеристики.