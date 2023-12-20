Всего же за несколько месяцев планируется поставить армии четыре таких самолёта.

Воздушно-космические силы Российской Федерации до конца следующего года получат на вооружение два модернизированных межконтинентальных стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М — об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу, сообщается в материале сайта «РИА Новости».

реклама

Источник фото: Ростех, wikimedia.org

Как отмечает источник, в ходе заседания коллегии Министерства обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о первостепенных задачах, которые стоят перед российской армией, заявив, что в 2024 году в строй должны встать два межконтинентальных стратегических ракетоносца Ту-160М.

Чуть ранее сообщалось, что в общей сложности ВКС России в ближайшие месяцы получат четыре таких самолёта, что значительно усилит боеспособность российской армии и ядерной триады РФ.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Решение о возобновлении производства бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, известных как «Белый лебедь», было сделано в 2015 году, а спустя три года был налажен серийный выпуск модернизированных самолётов Ту-160М.