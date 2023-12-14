Кроме того, боевая машина имеет уникальную систему катапультирования.

Российский ударный вертолёт Ка-52М, являющийся модернизированной версией Ка-52, имеет целый ряд преимуществ, о которых в беседе с журналистами издания NEWS.ru рассказал военный специалист Александр Артамонов.

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Источник фото: Российская газета, РИА Новости

По словам эксперта, Ка-52М оснащается высокоточной ракетой, названной «Изделие 305», позволяющей наносить «фантастически» точные и мощные удары с большого расстояния, не попадая в зону действия ПВО противника.

Кроме того, данная модификация обладает единственной в мире системой катапультирования, позволяющей сохранить жизнь пилотов, а также имеет многослойную броню и улучшенные защитные системы, противодействующие ракетам разных типов и способные засекать момент захвата цели со стороны противника.

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Помимо этого сообщается, что российский ударный вертолёт имеет в своём арсенале автоматическую пушку, авиабомбы, а также ракеты разных типов для уничтожения бронированной техники и воздушных целей.