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Российские оружейники разработали новый патрон с бронебойным сердечником для АК и другого оружия
Новая разработка позволяет пробивать бронированные плиты толщиной до 10 мм.

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Отечественные мастера оружейного дела Тульского патронного завода создали новый патрон с целым рядом преимуществ — об этом говорится в материале издания «ТАСС», ссылающегося на оказавшийся в распоряжении редакции патент.

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Источник фото: РИА Новости

Сообщается, что отличительными особенностями запатентованного изобретения являются улучшенные характеристики пробиваемости и дальности поражения живой силы противника, имеющей средства индивидуальной защиты или располагающейся в легкобронированной технике, что достигается за счёт использования пули с бронебойным сердечником.

Из пояснения к патенту следует, что разработанный российскими оружейниками малоимпульсный промежуточный патрон будет иметь длину, варьирующуюся в пределах от 55 до 63 мм, и предпочтительный калибр 6.02 мм, который может несколько измениться при сохранении параметров боеприпаса.

Запатентованный патрон можно будет применять для стрелкового оружия разных видов, в том числе автомата Калашникова. Сообщается, что новая разработка будет выгодно отличаться от имеющихся на вооружении боеприпасов — в сопоставлении с патроном калибра 5.62 мм изобретение отечественных мастеров имеет улучшенные параметры дальности пробития, а в сравнении с 7.62 мм — меньшую отдачу и вес автомата.

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В ходе проведённых испытаний новый патрон продемонстрировал высокие характеристики, на расстоянии стрельбы в 300 м пробив все плиты толщиной в 8 и 10 мм, изготовленные из стали марки А3, которая используется для выпуска легкобронированной техники и СИЗ, а броневые листы из 10-мм стали 2П — в 85 % случаев.

#патрон #автомат калашникова
Источник: tass.ru
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