Завод заработает на полную мощность уже в 2025 году.

По заявлению приближённого к информированным кругам специалиста, концерн Huawei в 2024 году намеревается заложить основание для развития своего производственного предприятия во Франции, хотя на Европу медленно, но уверенно надвигается затяжной кризис — IT-титан предполагал запустить введение проекта в жизнь ещё в 2020 году, но помехой явилась непреодолимая сила, вызванная мировой эпидемией COVID-19. Всё это было отражено в публикации международного информационного агентства Reuters.

реклама

Источник фото: CGTN, CFP

Несмотря на серьёзность данного шага, когда правящие круги Франции не давали возможности оказавшемуся под санкциями, наложенными Америкой, концерну разрешений на постройку завода и оснащению его современным оборудованием для сети мобильной связи от Huawei, в 2022 году они выдали специальное разрешение на деятельность корпорации в данной стране.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Открытие объекта предполагается в 2025 году — завод расположен в районе Брюмат, находящегося недалеко от Страсбурга. По последним сведениям из доверенных источников стало известно, что он займётся изготовлением оборудования для сетей передачи данных по мобильной связи, но на данный вопрос Huawei отказался от комментариев.