Предусмотрено проживание в одном подземном городе не менее десяти тысяч человек.

В последнее время американцы всерьёз озаботились решением волнующей их умы проблемы — как обезопасить себя и своих близких от ожидаемой, по их мнению, в скором будущем вероятности наступления "ядерной зимы".

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Источник фото: Habr, RUVDS

Однако за них уже подумала и начала действовать корпорация Vivos, осуществляющая свою деятельность на территории США, создавшая пробный вариант подземного жилья, которое сможет разместить не менее десяти тысяч человек одновременно, переделав для этих целей прежнюю базу, ранее использовавшуюся для военных целей, где-то в предгорьях Южной Дакоты, кроме того, ускоренными темпами ведутся работы по строительству подземных городов в Индиане(США) и на территории Германии, о чём уведомляет информационная газета Metro.

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Подземные города, по заверениям корпорации, смогут жить в автономном режиме, отгороженные от всего прочего мира, не менее года — при этом помещение в Южной Дакоте обойдётся клиентам около $55 тысяч на одного человека, в то же время в Индиане такая услуга предлагается дешевле и будет стоить около $35 тысяч на человека, поэтому не следует особенно опасаться за свою жизнь, даже если такое событие, как "ядерная зима", что сегодня маловероятно, всё же произойдёт.