Россия значительно превосходит достижения мировых держав в области ядерной энергетики в космосе.

Российские специалисты успешно работают в сфере космической ядерной энергетики и даже обгоняют своих зарубежных коллег в данной области, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, говорится в публикации издания «ТАСС».

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Источник фото: Комсомольская правда

По словам генерального директора Госкорпорации, Россия опережает другие страны в создании атомных установок для космических аппаратов — в настоящий момент отечественными конструкторами ведётся разработка инновационного буксира, работающего на ядерном топливе.

При этом Юрий Борисов отметил, что почивать на лаврах не стоит, так как другие страны также активно работают в данной сфере и могут сократить имеющееся у России преимущество.

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Отмечается, что российский ядерный буксир сможет выполнять задачи в дальнем космосе, а его разработка должна завершиться летом следующего года.