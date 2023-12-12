Отечественные проекты требуют собственных наработок.

В ходе своего выступления на собрании Российской академии наук генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, слова которого приводит издание «ТАСС», наметил основные цели и дал рекомендации на будущее.

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Источник фото: Ростех

По мнению главы «Роскосмоса», отечественная наука должна идти своим собственным путём,не копируя слепо чужие наработки — необходимо оценивать существующие задачи и свои возможности, чтобы верно принимать решения, при этом полностью не отбрасывая опыт зарубежных учёных, но оптимизируя его под свои цели.

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В пример генеральный директор Госкорпорации привёл работу над космическим кораблём «Буран», обладавшим возможностью беспилотной посадки в автоматическом режиме без вмешательства человека, отметив высокий профессионализм команды, принимавшей участие в данном проекте, однако признав отсутствие чётких планов на будущее этой программы, что негативным образом повлияло на продолжение её развития.