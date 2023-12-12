Данное решение позволит американским военным оперативно реагировать на угрозы с воздуха.

США продолжают совершенствовать и испытывать свои системы противоракетной обороны — специалисты компании Boeing совместно с американскими военными провели испытания вооружения, способного сбивать ракеты в космосе.

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Источник фото: TechInsider

По информации пресс-службы Boeing, применяемый в ходе тестов перехватчик на основе системы Ground-based Midcourse Defense (GMD), запущенный с базы космических сил Ванденберг, успешно поразил космическую цель, представлявшую собой баллистическую ракету средней дальности.

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Отмечается, что данный тип вооружения позволит американским военным своевременно реагировать на угрозы с воздуха в виде баллистических ракет, запущенных с территории вероятного противника, давая больше времени для их поражения.