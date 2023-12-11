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В связи с наложенными на российские отрасли промышленности санкциями и выполняя задачи по импортозамещению компании из России продолжают развивать отечественные технологии и расширять производственные мощности — так, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», «Некст-Т», разработал и запустил в серию системные платы, совместимые с отечественными процессорами, говорится на сайте издания «ТАСС».
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Источник фото: Инфопортал Зеленограда, пресс-служба ОЭЗ «Технополис Москва»
Сообщается, что специалисты компании трудились над созданием собственной материнской платы в течение полутора лет, заранее планируя, что она будет предназначаться для российских процессоров «Элвис» и «Байкал», тем самым обеспечивая возможность замещения импортных комплектующих отечественными благодаря максимальной локализации своей продукции.
Ассортимент техники, в которой найдут своё применение новые системные платы, достаточно широк — это и сенсорные панели, и моноблоки, и телевизоры, а также другие устройства.
Первые производственные линии, выпускающие материнские платы, были запущены на мощностях предприятия в Зеленограде, а в следующем году планируется расширить производство до 30 тыс. единиц в год, возложив выпуск основной части продукции на площадку «Печатники».