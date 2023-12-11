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Американские военнослужащие провели испытание стрелкового вооружения будущего Next Generation Squad Weapon, предназначенного под боеприпас 6,8 мм, о чем сообщает издание Army Recognition.
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Источник фото: Breaking Defense, US Army
При проведении тестирования данного вида вооружения военнослужащие сравнивали его показатели с другими видами оружия предыдущих поколений.
Отмечается, что участники испытаний высоко оценили достоинства новых винтовок NGSW, а также патронов 6,8 мм благодаря их способности пробивать более серьёзные средства индивидуальной защиты, чем ранее стоявшие на вооружении.
Источник сообщает, что местом проведения испытаний стала база Форт-Кемпбелл, располагающаяся в штате Кентукки.