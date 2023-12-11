В основе работы устройства лежит принцип разности температур.

Новейшая разработка Московского института электронной техники позволяет перерабатывать тепловую энергию в электрическую, о чём свидетельствуют данные, опубликованные в Journal of Central South University.

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Источник фото: Naked Science, Wikipedia

Сообщается, что гибкий генератор, созданный на основе сурьмы, висмута и теллура, произведённый при помощи трафаретной печати, которая весьма проста в использовании, может применяться для преобразования энергии тепла, выделяемой телом человека или разного рода устройствами, в электрическую, что достигается благодаря разности температур в материалах.

Специалистами МИЭТ был создан прототип термоэлектрического генератора, который благодаря применяемым технологиям может эффективно перерабатывать тепло в электричество.

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Несмотря на то, что используемый образец генератора уже успешно работает, перед учёными стоит ряд задач, требующих решения для запуска устройства в серийное производство.