По словам представителей госкорпорации, Су-35С весьма опасен для самолётов противника.

Многофункциональный российский истребитель Су-35С, фактически относящийся к поколению 4++, обладает целым рядом возможностей, соответствующих самолётам пятого поколения, говорится в публикации «Ростеха».

реклама

Источник фото: Газета.Ru, ОКБ имени Сухого

Как отмечает источник, отечественный истребитель Су-35С, являющийся наследником заслуженного Су-27, обладает множеством уникальных характеристик, что позволяет ему эффективно противостоять большинству современных самолётов противника, в том числе задействующих технологию «стелс», превосходя их в бою, причём как на дальней, так и на ближней дистанции.

Российский истребитель обладает усиленной конструкцией, оснащён улучшенным двигателем АЛ-41Ф-1С, отличающимся повышенной тягой и позволяющим достигать сверхзвуковой скорости без задействования форсажа, дополнительными топливными баками, увеличивающими дальность полёта до рекордных показателей, превышающих порог в 3500 км, эффективной системой радиоэлектронной борьбы и РЛСУ «Ирбис» с возможностью обнаружения и сопровождения до трёх десятков целей на расстоянии до 350 км.

Кроме того, Су-35С снабжается полностью цифровыми средствами индикации и навигации с дублирующими системами, а также высокоэффективной системой вооружения, включающей в себя управляемые ракеты большой дальности, неуправляемые боеприпасы и 30-мм пушку.

По словам «Ростеха», российский истребитель Су-35С полностью отвечает требованиям самолёта пятого поколения, за исключением характеристик малозаметности.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Чуть ранее издание The National Interest перечислило возможности модернизированного F-16, которые также позволяют ему соответствовать пятому поколению.