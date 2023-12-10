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National Interest: новые модификации F-16 наделяют его возможностями истребителей пятого поколения
Модернизированный F-16 обладает целым рядом улучшений

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Американские конструкторы из Lockheed Martin модернизировали истребитель F-16 Fighting Falcon, благодаря чему ряд его характеристик стал соответствовать возможностям самолётов пятого поколения, пишет издание The National Interest.

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Источник фото: Lockheed Martin

По словам источника, хотя американский истребитель F-16 считается представителем четвёртого поколения, его новые варианты Block 70 и Block 72, отличающиеся только силовой установкой, усиливают его возможности, позволяя сравниться с самолётами пятого поколения — в частности, в модификациях используется масштабируемый радар AN/APG-83, который по характеристикам сравним с оснащением F-35 Lightning II и F-22 Raptor.

Кроме того, новые вариации F-16 отличаются рядом конструктивных улучшений, в том числе конформными топливными баками и модернизированной кабиной, а также усовершенствованными системами вооружения и «продвинутым» дисплеем.

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Как отмечают представители компании-производителя, модифицированный истребитель F-16 может дольше находиться в воздухе, обладает улучшенными характеристиками двигателя, а также высокой степенью надёжности и ремонтопригодности, что положительным образом влияет на его срок службы, который может превысить 40 лет.

#f-16
Источник: nationalinterest.org
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