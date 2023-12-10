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Многие страны Европы, в частности Нидерланды, после беспрецедентного давления, оказываемого США, резко сократили, а то и вовсе прекратили закупку газа в России за последние несколько месяцев. Однако в последнее время в связи с дефицитом энергоносителей голландским властям пришлось изменить свою позицию в отношении приобретения российского «голубого топлива».
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Источник фото: РИА Новости, AP Photo
Исходя из анализа, проведенного специалистами издания РИА Новости, СПГ из РФ вновь начал поступать в Нидерланды — например, в ноябре государство закупило 211,5 млн кубометров газа, что в денежном исчислении составило 109,0 млн евро, тем самым увеличив импорт из Российской Федерации на 5,3 % за месяц.
Отмечается, что это событие произошло после летнего перерыва в поставках СПГ из России, когда было прекращено заключение новых контрактов и пролонгация предыдущих, что было обусловлено политическим решением правительства Нидерландов.