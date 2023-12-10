Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Нидерланды вновь начали закупать российский газ после летнего затишья
Осенью СПГ из РФ снова стал наполнять голландские газохранилища

реклама

Многие страны Европы, в частности Нидерланды, после беспрецедентного давления, оказываемого США, резко сократили, а то и вовсе прекратили закупку газа в России за последние несколько месяцев. Однако в последнее время в связи с дефицитом энергоносителей голландским властям пришлось изменить свою позицию в отношении приобретения российского «голубого топлива».

реклама

Источник фото: РИА Новости, AP Photo

Исходя из анализа, проведенного специалистами издания РИА Новости, СПГ из РФ вновь начал поступать в Нидерланды — например, в ноябре государство закупило 211,5 млн кубометров газа, что в денежном исчислении составило 109,0 млн евро, тем самым увеличив импорт из Российской Федерации на 5,3 % за месяц.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Отмечается, что это событие произошло после летнего перерыва в поставках СПГ из России, когда было прекращено заключение новых контрактов и пролонгация предыдущих, что было обусловлено политическим решением правительства Нидерландов.

#россия #газ #нидерланды
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Американский журналист предложил японцам разрабатывать свое ядерное оружие
В ближайшем будущем россияне могут столкнуться с существенным замедлением Youtube
Финляндия рассматривает возможность открытия границы с Россией после скандала с иммигрантами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина получила от США системы FrankenSAM – теперь воздушные цели ВС РФ будут атакованы "гибридом"
1
Кольца Сатурна исчезнут в 2025 году - NASA подтверждает и расказывает почему
4
Атомфлот: строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия» продвигается согласно графику
5
Более 30 видеокарт проверили в Avatar: Frontiers of Pandora — GeForce RTX 4090 еле выдает 60 FPS
20
Hetzner объявил о скором прекращении обслуживания клиентов из РФ
10
Советник офиса Зеленского Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине
+
Российские подразделения постепенно продвигаются как в окрестностях Авдеевки, так и внутри города
13
Обнародован топ лучших процессоров 2023 года для игр и работы в разных ценовых категориях
1
Премьер Молдавии Речан заявил об окончательном прекращении вещания 12 каналов
+
Почти половину потребностей Китая в электричестве обеспечивают возобновляемые источники энергии
3
Актёр Мэттью Макконахи анонсировал Exodus — научно-фантастический боевик про искривлённое время и не только
+
Android Auto теперь запоминает, где вы припарковали свой автомобиль
+
В Германии воскресили древнюю технологию охлаждения продуктов – создан новый холодильник
5
Выявлена причина отслаивания ногтей у космонавтов после выхода в открытый космос
+
Японские конструкторы испытали ракетный двигатель, работающий на биотопливе с коровьих ферм
2
Зонд НАСА все ближе к "золотому" астероиду
+
Астрономы нашли необычную звезду, которая вращается вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
+
Курс Cardano (ADA) взлетел на 18,5% за сутки
+
YouTube блокирует Brave, браузер, который позволяет смотреть видео без рекламы
11
Депутат Журова: Запад пытается оправдаться перед народом из-за трат на Украину
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
9
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
12
Asia Times: Запад требует, чтобы Китай перестал помогать Путину на Украине
8
5 недооцененных компьютерных игр, которые проигнорировали многие геймеры в 2023 году
5
СМИ: Оборонный подрядчик Milrem поможет Украине построить боевых роботов для борьбы с Россией
8
Скорость – это жизнь: такой девиз был у лётчиков "Фантомов"
8
Что ждет Xbox series в 2024 году
1
Обзор игры Shadow Harvest: Phantom Ops
+
Для предотвращения утечки технологий в Китай Тайвань вводит для чипмейкеров суровые ограничения
+
Почему второй срок Трампа может быть опасен для его политических противников
1

Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
17:29
Про хватит на 2-4 года, это абсолютная чушь. Это не деньги, инфляции нет )
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Eppius
17:24
Да чего ее добиваться то? Захотел бы давно запустил в нашу сторону свои томагавки с ябч. Или может он ждал пока у нас Сармат не встанет на боевое дежурство. Ну так он дождался. А Риттер трепло на м...
Риттер: Байден "добивается" ядерной конфронтации с Россией – но эта политика ведёт мир в бездну
Eppius
17:21
Неужели еще кто то смотрит сериалы?
Никита Михалков защищает сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
unhurtable
17:21
Тогда им никто глубоко не засаживал, все только начинается...
Старший офицер ВСУ: Потеря Авдеевки обрушит всю украинскую линию обороны с глубокими последствиями
Алексей Иекин
17:20
Правильно! Автор , нужно сидеть и чужим мнение думать или на Ютубе играть ! А лучше подождать когда ещё цена вверх уйдет и купить на Пике стоимости) А по факту кто хотел тот купил rtx 4080 за 100к д...
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Алексей Сизиков
17:20
Более менее по ценам это 4060 , но тоже на 10к больше истины, а если берется для новых игр то можно и A750 от Штеуда, но я лично не хочу пока рисковать, поэтому заказал недавно 4060, автор статьи немн...
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Илья Смирнов
17:19
Если любишь, отпусти.
В Linux решили отказаться от дальнейшей поддержки видеокарт 3dfx
Андрей Мальцев
17:12
"На фотографии изображена Земля, наполовину покрытая тьмой" Советую воспользоваться услугами редактора. Даже без фото и дальнейшего текста ясно, что тестировать камеры ориентации посадки на Луну по Зе...
Дизайн Asus ROG Phone 8 раскрыт: телефон появился на сайте Bluetooth SIG
Олесь Кука
17:11
Тоже говнище, что и Медуза. Один в один
Песня группы АИГЕЛ из сериала "Слово пацана" возглавила рейтинг самых популярных песен на Украине
Александр Пурвин
17:00
Получено доказательство того, что скорость течения Гольфстрима замедляется
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем