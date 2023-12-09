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Исследователи земной атмосферы уже давно замечают, что турбулентность определённых слоёв воздушных масс всё время меняет свои параметры. Так, разработки Чикагского университета доказывают тот факт, что с повсеместным наступлением всемирного потепления на нашей планете начнут стремительно убыстряться процессы, создающие энергичные движения воздушных вихрей в тропосфере и в стратосфере, что было рассмотрено на страницах журнала Nature Climate Change.
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Источник фото: Aviav TM
Вырывающиеся мощные струи воздуха, сформировавшиеся под действием влияния полярности полюсов, где превалируют холодные массы и тропическими горячими массами, по обыкновению продвигаются от запада к востоку Земли на высоте десяти километров над её поверхностью. Эти противоположности наращивают эффекты изменений в плотности атмосферы. Возникающие в результате этого вихревые потоки в атмосфере увеличивают вероятность возникновения аварийных ситуаций при движении воздушных судов.
Разнообразные потоки воздушных масс, как рассматривают это явление исследователи, убыстряются где-то на два процента с увеличением температуры на один градус Цельсия — однако усиление скорости струй воздуха делает их более подвижными и при таких же условиях убыстряются более, чем в два с половиной раза. Это может вызвать фатальные последствия при грядущем глобальном потеплении на планете.