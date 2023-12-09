Вихревые потоки в атмосфере увеличивают вероятность возникновения аварийных ситуаций при движении воздушных судов

Исследователи земной атмосферы уже давно замечают, что турбулентность определённых слоёв воздушных масс всё время меняет свои параметры. Так, разработки Чикагского университета доказывают тот факт, что с повсеместным наступлением всемирного потепления на нашей планете начнут стремительно убыстряться процессы, создающие энергичные движения воздушных вихрей в тропосфере и в стратосфере, что было рассмотрено на страницах журнала Nature Climate Change.

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Источник фото: Aviav TM

Вырывающиеся мощные струи воздуха, сформировавшиеся под действием влияния полярности полюсов, где превалируют холодные массы и тропическими горячими массами, по обыкновению продвигаются от запада к востоку Земли на высоте десяти километров над её поверхностью. Эти противоположности наращивают эффекты изменений в плотности атмосферы. Возникающие в результате этого вихревые потоки в атмосфере увеличивают вероятность возникновения аварийных ситуаций при движении воздушных судов.

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Разнообразные потоки воздушных масс, как рассматривают это явление исследователи, убыстряются где-то на два процента с увеличением температуры на один градус Цельсия — однако усиление скорости струй воздуха делает их более подвижными и при таких же условиях убыстряются более, чем в два с половиной раза. Это может вызвать фатальные последствия при грядущем глобальном потеплении на планете.