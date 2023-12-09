Спуск на воду атомохода ожидается в 2025 году.

Россия продолжает наращивать свой ледокольный флот, обеспечивающий безопасное прохождение судов в арктических водах — глава ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица отчитался о ходе работ над созданием сверхмощного атомного ледокола проекта 10510, говорится в публикации издания «РИА Новости».

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Источник фото: РИА Новости, Росатом

По словам генерального директора предприятия, строительство головного атомного ледокола, получившего название «Россия», идёт в соответствии с утверждённым ранее регламентом работ — готовность судна составляет 11 %.

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Ожидается, что новый атомоход будет спущен на воду в первый месяц осени 2025 года, в то время как в эксплуатацию он будет введён в конце 2027 года.