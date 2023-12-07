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Крупные банки с мировым именем всё чаще смотрят в сторону криптовалюты, как удобного инструмента для осуществления различных банковских операций, а некоторые из них, такие как JPMorgan, уже имеют в своём «арсенале» собственные «криптоденьги», которые, впрочем, доступны лишь для узкого круга лиц, в то время как один из крупнейших французских банков, а именно Société Générale, решил пойти ещё дальше, выпустив свои стейблкоины, доступные для большого количества клиентов.
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Источник фото: Pixabay
Как заявил изданию Financial Times глава подразделения Société Générale, ответственного за цифровые активы, стейблкоин французского банка, получивший название EUR CoinVertible, будет привязан к европейской валюте, а именно евро, а также добавил, что на него возлагаются большие надежды в качестве удобного средства для инвестиций и расчётов.
Сообщается, что стейблкоин EUR CoinVertible уже торгуется на криптобирже Bitstamp, расположенной в Люксембурге.