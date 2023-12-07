В течение 2030-2040 годов температура планеты по-прежнему будет расти, что может привести к значительным изменениям.

Специалисты, изучающие тенденции развития Земли, в настоящее время пришли к выводам о том, что, начиная с данного периода по 2030 год, погодные катаклизмы, связанные с быстрым ростом температурного режима на поверхности планеты, могут погубить не только природную среду Земли, но и создать условия для появления огромного количества беженцев, а также спровоцировать дисбаланс экономической и политической сфер, которые будут приведены в состояние их полной недееспособности.

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Источник фото: Москва 24, ТАСС/Wassilios Aswestopoulos/Zuma

Кроме того, западно-антарктические и гренландские льды, которые сейчас являются надёжными заграждениями для защиты вечной мерзлоты, начнут резко таять и исчезнут навсегда — такой же конец ожидает мангровые джунгли и барьерные коралловые острова, находящиеся в тёплых водах, о чём учёные сообщили на климатическом саммите в Дубае, что подтверждает газета The Guardian.

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Научные специалисты предупреждают и о том, что в течение 2030-2040 годов температура планеты по-прежнему будет расти и с большой вероятностью могут произойти ещё хотя бы два-три подобных случая, способных вызвать эффект согласно «теории домино» — полное уничтожение ледяных заграждений в северных странах мира изменит кругооборот северных океанов и морей, а далее произойдёт феномен Эль-Ниньо, что приведёт к возникновению множества ураганов в Тихом океане и наводнений из-за сильнейших ливней в Южной и Северной Америке, предусматривая существенное воздействие на погодные условия нашей планеты.