Самолёт проектируется и изготавливается с применением новейших технологий.

Вчера «Ростех» сообщил о продвижении разработки российского бомбардировщика следующего поколения ПАК ДА, а специалисты издания «Военное обозрение» рассказали о сильных сторонах перспективного отечественного самолёта.

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Источник фото: Аргументы и факты, YouTube

По информации источника, разрабатываемый конструкторами компании «Туполев» бомбардировщик нового поколения будет изготовлен с применением инновационных технологий, таких как «летающее крыло» и «стелс», что подразумевает уменьшение вероятности его обнаружения средствами радиолокации противника.

Отмечается, что по грузоподъёмности бомбардировщик ПАК ДА не будет уступать своим основным конкурентам, а именно китайскому H-20 и американскому B-2 Spirit, а также сможет нести на борту как обычные, так и ядерные боезаряды, что позволит эффективно уничтожать военную технику и наземные объекты противоборствующей стороны.

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Ожидается, что новейший отечественный бомбардировщик придёт на смену ТУ-95МС и уже к 2027 году «крылом к крылу» с ракетоносцем Ту-160 станет неотъемлемой частью российских сил ядерного сдерживания.