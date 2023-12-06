Её планируют использовать для самолётов.

В России планируют разработать перспективную вспомогательную силовую установку для самолётов, которая по ряду параметров многократно превосходит существующие — об этом рассказал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит издание ТАСС.

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Источник фото: Известия, РИА Новости

По словам премьер-министра России, в ближайшем будущем будет разработан демонстрационный вариант криогенной гибридной электрической силовой установки, в которой будет применяться жидкий водород.

Михаил Мишустин отметил, что данная вспомогательная силовая установка будет десятикратно превосходить существующие решения по мощности, при этом обладая схожими размерами и массой, что достигается за счёт низких температур.

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Вспомогательные силовые установки обычно используются на воздушных судах для запуска двигателей и выработки энергии для функционирования ряда систем во время нахождения самолёта на земле.