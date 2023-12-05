Силовые установки РИТМ-200 имеют целый ряд преимуществ.

В рамках развития российского ледокольного флота для обеспечения круглогодичного судоходства в западном районе Арктики продолжается строительство атомоходов проекта 22220, три из которых уже в строю, а два лишь готовятся к спуску на воду.

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Источник фото: Росатомфлот

Разработкой и изготовлением ядерных силовых установок для данных кораблей занимается Госкорпорация «Росатом», глава которой, Алексей Лихачёв, сообщил о выпуске второго корпуса реактора РИТМ-200, предназначенного для ледокола «Чукотка», что ознаменовало завершение производства оборудования для кораблей данной серии, сообщается в Telegram-канале компании.

По словам генерального директора «Росатома», реакторы РИТМ-200 не вызывают нареканий в ходе эксплуатации их на новых российских атомных ледоколах, что позволяет успешно проводить суда по Севморпути. В ближайшем будущем реакторные установки данного типа планируется применить на наземной атомной станции малой мощности, расположенной в Якутии, а также на плавучих атомных станциях, обеспечивающих электроэнергией Баимскую рудную зону, расположенную на Чукотке.

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По словам руководителя машиностроительного подразделения «Росатома», реакторная установка РИТМ-200 является уникальной разработкой компании и превосходит аналоги по уровню производительности, что положительным образом влияет на характеристики ледоколов, в том числе скорость и ледопроходимость.