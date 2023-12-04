Объёмы поставок составили 1.75 млн тонн за месяц.

Введённые ранее санкции не мешают Европе приобретать российский сжиженный газ, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Kpler.

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Источник фото: РИА Новости

В прошлом месяце Россия побила собственный рекорд по поставкам СПГ в европейские страны, нарастив объёмы до 1.75 млн тонн, что на 9.3 % больше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года — больше всего газа в ноябре РФ поставила Франции и Бельгии.

Эксперты отмечают, что зависимость Европы от российского газа никуда не делась, но теперь европейским странам приходится покупать дорогой сжиженный газ взамен более дешёвого трубопроводного.

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При этом поставки СПГ в Китайскую Народную Республику из России сократились, что связывают с большей привлекательностью логистических цепочек в Европу на фоне возникновения больших очередей в Панамском канале.