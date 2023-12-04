Были рассмотрены вопросы о дальнейшем развитии китайско-белорусских отношений.

В начале декабря в Китай с рабочей поездкой прибыл Глава Белоруссии Александр Лукашенко, который встретился с китайским руководителем Си Цзинь Пином и выразил благодарность за возможность обсуждения важных для обеих сторон экономических и политических проблем, затрагивающих интересы обеих сторон в мировом масштабе, как информирует агентство ТАСС.

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Источник фото:Регионы России

Глава КНР отметил, что участие в обновлении всеобщей системы, устанавливающей справедливый мировой порядок, способствует тесному сближению обеих сторон — хотелось бы, чтобы дальнейшее взаимодействие наших стран продолжилось в рамках ШОС и Организации Объединённых Наций.

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Китайский лидер заявил о возможности взаимодействия КНР и Белоруссии по решению вопросов создания благоприятных условий для дальнейшего процветания мирового сообщества, что невозможно без налаживания связей в области культуры, торговли и логистики. Встреча прошла в тёплой и дружественной обстановке и продлилась гораздо дольше запланированного времени.