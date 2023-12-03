В Штатах разработали ряд мер, позволяющих превзойти Китай.

Пентагон обеспокоен растущей военной мощью Китая и намерен совершить соответствующие шаги, чтобы США не отставали от своего соперника, говорится в неопубликованном докладе американского оборонного ведомства, сообщает издание Politico.

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Источник фото: Hi-News.ru

Как говорится в материале, США имеет лучшее вооружение в мире, но в связи с реорганизацией оборонной промышленности после окончания холодной войны и наращиванием темпов производства в Китае за несколько десятков лет возможности американских компаний и их европейских коллег в совокупности уступают китайским.

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Для улучшения своих позиций против Китая в Пентагоне рекомендуют прислушиваться к потребностям больших и малых компаний, занятых в оборонной промышленности, попутно привлекая новых участников этого рынка, уделять большое внимание закупкам перспективного вооружения и совершенствованию логистики, а также наращивать объёмы производства.