В кузове электрокара сквозных отверстий обнаружено не было.

Электрический пикап Tesla Cybertruck прошёл проверку прочности кузова — специалисты компании опубликовали видеоролик, в котором продемонстрировали результаты применения огнестрельного оружия различных типов против образца своего автомобиля.

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Источник фото: YouTube, Tesla

Попадания из пистолета-пулемёта Томпсона с патроном .45 ACP калибра 11,4x23 мм, а также пистолета Glock и пистолета-пулемёта Heckler & Koch MP5-SD, разработанных под патрон 9x19 мм, повлекли за собой лишь вмятины в боковой двери электропикапа, однако непосредственно в салон пули не попали.

Нарушить целостность кузова удалось при помощи дробовика Benelli M4, заряженного картечными дробинами «00 buck» — в результате стрельбы специалисты обнаружили небольшое отверстие в кузове, которое не было сквозным, но повредило опущенное стекло.





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Специалисты отмечают, что защищённость автомобиля не является основной задачей, но благодаря использованию более толстой и прочной стали Tesla Cybertruck сможет защитить своего владельца от некоторых видов огнестрельного оружия, чего не могут предложить большинство автомобилей.