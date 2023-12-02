Уникальная разработка учёных Гарварда и Тафта в области создания биороботов

В свое время исследователи университетов Гарварда и Тафта заинтересовались вопросами применения биороботов для лечения человеческого организма. И в настоящее время ими были разработаны миниатюрные механизмы, получаемые из взятого из человеческой трахеи биоматериала, которые двигаются по организму и найдя повреждённые участки восстанавливают их, сообщается в издании Tech Xplore.

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Источник фото: InFuture.ru

В предыдущих исследованиях специалисты добились создания многоклеточных ксеноботов из зародыша лягушки, которые смогли продвигаться по организму и даже многократно воспроизводиться.

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Превосходством данных исследований над остальными является способность получения ботов из больного организма для дальнейшего его терапевтического лечения, не рискуя вызвать противодействие иммунной системы.