Кроме того, руководитель компании заявил, что конкуренты пока что далеко позади.

За последние несколько лет системы искусственного интеллекта бурно развиваются, требуя для своего функционирования всё больше вычислительных мощностей, что влечёт за собой увеличение объёмов производства соответствующего оборудования — одним из лидеров в данной области является компания NVIDIA, глава которой, Дженсен Хуанг, на саммите DealBook рассказал о дальнейших планах технологического гиганта и обозначил горизонты развития ИИ, сообщает издание The New York Times.

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Источник фото: Pixabay

По словам исполнительного директора NVIDIA, он не боится конкуренции со стороны соперников, так как его компания оторвалась от них весьма значительно. Также Дженсен Хуанг отметил, что в обозримом будущем системы искусственного интеллекта смогут применяться в различных сферах, а появления ИИ, который будет в состоянии выполнять задачи на уровне человеческого мозга, следует ожидать уже через десять лет.

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Отмечается, что благодаря развитию ИИ прибыль NVIDIA растёт, поэтому компания возлагает большие надежды на дальнейшее развитие систем искусственного интеллекта.