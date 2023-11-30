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Paint в Windows 11 получил возможность генерировать изображения по текстовому описанию
Это стало возможным благодаря использованию искусственного интеллекта.

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Популярный графический редактор Paint, являющийся составной частью ОС Windows 11, получил анонсированную ранее функцию, позволяющую генерировать изображения по текстовому описанию, информирует сайт Windows Latest.

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Источник фото: Windows Latest

Благодаря использованию технологии DALL-E 3, основанной на нейросети ChatGPT, разработанной специалистами OpenAI, пользователь имеет возможность сгенерировать изображения в Paint, просто нажав на кнопку «Cocreator» и введя запрос, описывающий требуемый результат.

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Протестировав новую функцию, специалисты издания отметили, что изображения, генерируемые искусственным интеллектом, получаются на редкость удачными и точно отражающими описание.

#chatgpt #paint
Источник: windowslatest.com
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