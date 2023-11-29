Специалисты называют ряд причин.

Существенное сокращение объёмов поставляемых в Россию импортных процессоров было замечено рядом специалистов, о чём рассказывает «Коммерсантъ», ссылаясь на отраслевые источники.

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Источник фото: PC World, Rob Schultz/IDG

Согласно исследованию экспертов, изучающих изменения на отечественном рынке, в текущем году в РФ было ввезено ощутимо меньшее количество процессоров с учётом параллельного импорта по сравнению с прошлым годом: доля поставок моделей Intel сократилась на 64 %, а AMD — на 70 %.

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К причинам данного положения дел специалисты относят рост инфляции, повышение кредитных ставок, избыточные запасы комплектующих у ряда компаний, а также ожидание отечественных продуктов.