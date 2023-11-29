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Со следующего года в Белоруссии богатые будут платить больше налогов в казну
Белорусский парламент принял закон о нововведениях в налогообложение.

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В ряде европейских стран практикуется прогрессивная шкала налогообложения разных слоёв населения, что заинтересовало белорусских законодателей, которые разработали новую схему повышения доходов государства от  богатых граждан,  в связи с чем палата представителей Национального собрания Белоруссии недавно начала рассмотрение законодательного оформления увеличения ставки подоходного налога с физических лиц, которая до недавнего времени составляла 13%.

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Источник фото: 365Info

В настоящее время законодатели определили повышение ставки до 25% для лиц, чей годовой доход превышает сумму двести тысяч белорусских рублей, что составляет около шести миллионов российских рублей.

На сегодняшний день белорусские парламентарии приняли закон о внесении изменений в  налогообложение граждан Белоруссии  во втором чтении, закрепив повышение ставки, сообщает Telegram-канал законодательного органа государства.

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Кроме того, будет увеличена ставка налога на прибыль с доходов граждан и субъектов хозяйствования с 20% до 25% в случае  превышения ими годового порога в двадцать пять миллионов белорусских рублей (около семисот двадцати миллионов российских рублей). 

#белоруссия #налог
Источник: t.me
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