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В ряде европейских стран практикуется прогрессивная шкала налогообложения разных слоёв населения, что заинтересовало белорусских законодателей, которые разработали новую схему повышения доходов государства от богатых граждан, в связи с чем палата представителей Национального собрания Белоруссии недавно начала рассмотрение законодательного оформления увеличения ставки подоходного налога с физических лиц, которая до недавнего времени составляла 13%.
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Источник фото: 365Info
В настоящее время законодатели определили повышение ставки до 25% для лиц, чей годовой доход превышает сумму двести тысяч белорусских рублей, что составляет около шести миллионов российских рублей.
На сегодняшний день белорусские парламентарии приняли закон о внесении изменений в налогообложение граждан Белоруссии во втором чтении, закрепив повышение ставки, сообщает Telegram-канал законодательного органа государства.
Кроме того, будет увеличена ставка налога на прибыль с доходов граждан и субъектов хозяйствования с 20% до 25% в случае превышения ими годового порога в двадцать пять миллионов белорусских рублей (около семисот двадцати миллионов российских рублей).