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Истребитель пятого поколения Су-57 первоначально был создан для уничтожения военной техники противника и других целей военного назначения, при этом оставаясь незамеченным в связи с размещением на поверхности корпуса специальных сенсоров, как ранее отметил военный специалист Юрий Кнутов. Также самолёт сможет одновременно запускать несколько мини-беспилотников.
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Источник фото: Ростех
Особенностью данного самолёта является наличие небольших БПЛА, которые способны бороться со средствами РЭБ и зенитно-ракетными комплексами неприятеля, он может одновременно запускать несколько таких мини-беспилотников, сообщает американское издание Military Watch Magazine.