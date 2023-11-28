реклама
Перспективный погружающийся патрульный корабль «Страж», над созданием которого работают специалисты ЦКБ «Рубин», представляет интерес для командования ВМФ РФ – об этом заявил представитель предприятия, сообщает издание ТАСС.
реклама
Источник фото: ЦКБ МТ Рубин
Также он добавил, что данный тип кораблей вызывает большие ожидания и будет востребован в Военно-морских силах Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что отечественный погружающийся корабль «Страж» представляет собой гибрид подводной лодки и надводного судна и вобрал в себя все их преимущества, что позволяет ему более эффективно выполнять боевые задания, используя новые способы для их решения, в том числе задействуя свою способность к погружению и скрытному перемещению и наблюдению за противником.
Корабль оснащается автоматической пушкой малого калибра, парой пусковых установок с управляемыми ракетами и четырьмя торпедными аппаратами. Разработка ЦКБ «Рубин» отличается малозаметностью, повышенной устойчивостью во время качки и способна преодолеть расстояние до четырёх тысяч миль благодаря улучшенной энергетической установке.