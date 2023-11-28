По мнению экспертов, проблем при производстве избежать всё равно не удалось бы.

Специалисты подвергли критике защищённый электрический пикап Tesla Cybertruck, отметив ряд его конструктивных недостатков, говорится в публикации издания The Wall Street Journal.

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Источник фото: Tesla

По словам экспертов, кузов электропикапа имеет зазоры, которые невозможно устранить в связи с особенностями конструкции и применяемого материала. Кроме того, корпус Tesla Cybertruck может иметь разного рода изгибы, что связано с формой поставки необходимого для производства материала — источники в отрасли отмечают, что металл для кузова скатан в рулоны, в результате чего даже после его обработки он норовит принять свою былую форму.

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Специалисты считают, что при выпуске подобного рода автомобилей проблемы возникают в любом случае, что связано с оригинальными решениями производства.