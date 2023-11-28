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Крупнейший айсберг в мире площадью в несколько раз больше Санкт-Петербурга вскоре исчезнет
Учёные оценили опасность от его дрейфа и последующего исчезновения.

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Самый большой айсберг мира, именуемый A23a, некоторое время назад пришёл в движение и в скором времени прекратит своё существование — об этом в разговоре с изданием «Известия» высказалось несколько учёных, оценивших влияние данного события на окружающую среду.

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Источник фото: Известия, ААНИИ

По их словам, существует несколько вариантов дальнейшего развития этой ситуации, ни один из которых не окажет существенного воздействия на экосистему Мирового океана — если айсберг достигнет тёплых вод, то он в скором времени будет разрушен, но существует вероятность, что он задержится в зоне холодных течений и просуществует ещё пару лет.

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Эксперты отмечают, что движение A23a никак не повлияет на безопасность судоходства, а вот некоторым морским птицам и животным, в том числе пингвинам и тюленям, которые используют айсберги в процессе своей жизнедеятельности, придётся подыскать себе новое пристанище.

#айсберг #a23a
Источник: iz.ru
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