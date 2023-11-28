Они предназначены для бомбардировщиков B-2 Spirit.

Модернизация ядерных боезарядов США продолжается, о чём информирует издание Интерфакс со ссылкой на публикацию NNSA. Сообщается, что усовершенствованные ядерные авиабомбы B61-12, которыми снабжаются американские малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, поступили в распоряжение армии Штатов.

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Источник фото: Military.com

Новая модификация авиационной бомбы с мощностью от 0,3 до 50 килотонн придёт на смену устаревшим B61-3 и B61-4. При этом благодаря наличию хвостового оперения, позволяющего планировать в сторону объекта, выбранного для поражения, B61-12 выгодно отличается от предыдущих решений радиусом действия и повышенной точностью.

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Помимо оснащения B61-12 армии США, предполагается, что существует план по размещению новых ядерных авиабомб и в странах-союзницах Штатов по НАТО.