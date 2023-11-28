Кроме того, в состав партии входят и учебно-тренировочные самолёты Як-130.

Тесное сотрудничество между Россией и Ираном в области вооружений продолжает успешно развиваться — по словам заместителя министра обороны Исламской Республики Иран Сардара Сейеда Мехди Фархи, которые приводит издание Tasnim News Agency, состоялись поставки новой техники в армию страны из РФ.

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Источник фото: РЕН ТВ, Известия

Сообщается, что Россия отправила в Иран партию многоцелевых истребителей Су-35, ударных вертолётов Ми-28 и учебно-тренировочных самолётов Як-130. Кроме того, ожидаются новые поставки из РФ.

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Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства Ирана отметил, что это позволит повысить обороноспособность страны и усилить своё влияние в регионе.