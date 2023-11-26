Астроном рассказал о степени возможных угроз.

Опасность проходящих в непосредственной близости с Землёй космических объектов будоражит умы человечества, в связи с чем мнение научного сотрудника ИПА РАН Николая Железнова, которое публикует издание РИА Новости, приходится как нельзя кстати.

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Источник фото: Комсомольская Правда

По словам астронома, астероид Апофис, который посетит околоземное пространство через несколько лет, несёт крайне низкую степень опасности — Земле какие-либо катаклизмы от близкого пролёта данного космического тела не угрожают.

Единственной проблемой, по мнению специалиста, может оказаться столкновение астероида с одним из искусственных спутников Земли, но вероятность этого также крайне мала.

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Согласно расчётам астрономов, астероид Апофис в очередной раз сблизится с нашей планетой весной 2029 года, пройдя на расстоянии чуть более трёх десятков тысяч километров от Земли.