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Опасность проходящих в непосредственной близости с Землёй космических объектов будоражит умы человечества, в связи с чем мнение научного сотрудника ИПА РАН Николая Железнова, которое публикует издание РИА Новости, приходится как нельзя кстати.
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Источник фото: Комсомольская Правда
По словам астронома, астероид Апофис, который посетит околоземное пространство через несколько лет, несёт крайне низкую степень опасности — Земле какие-либо катаклизмы от близкого пролёта данного космического тела не угрожают.
Единственной проблемой, по мнению специалиста, может оказаться столкновение астероида с одним из искусственных спутников Земли, но вероятность этого также крайне мала.
Согласно расчётам астрономов, астероид Апофис в очередной раз сблизится с нашей планетой весной 2029 года, пройдя на расстоянии чуть более трёх десятков тысяч километров от Земли.