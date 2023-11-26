МО РФ отчиталось о выводе нового спутника

В связи с тем, что в прошлые годы космической программе по выведению искусственных спутников военного и гражданского назначения не уделялось должного внимания, Россия наращивает своё присутствие в данной отрасли.

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Источник фото: Hi-News.ru

Разработанный по заказу Минобороны России спутник военного назначения был успешно выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б», стартовавшей с космодрома Плесецк 25 ноября в 23:58 по МСК, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

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Военный объект поставлен на контроль командования ВКС Российской Федерации. Отмечается, что в настоящий момент спутник работает в нормальном режиме.